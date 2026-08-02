川口春奈、結婚と妊娠を発表！サッカー日本代表キャプテン・板倉滉と | RBB TODAY

俳優の川口春奈が2日、公式インスタグラムを更新。サッカー日本代表キャプテン・板倉滉との結婚と妊娠を発表した。

川口と板倉は連名で「いつも応援してくださっている皆様へ この度私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と投稿。「また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と妊娠していることを明かした。「無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います。共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います」と綴っている。

この投稿にファンからは「春奈ちゃんおめでとうございます 赤ちゃんも産まれるみたいで嬉しい報告すぎる！！」「とっても嬉しいです！お体に気をつけて過ごしてください」と祝福のコメントが寄せられている。

※川口春奈が結婚と妊娠を発表した投稿