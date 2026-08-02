川口春奈、結婚と妊娠を発表！サッカー日本代表キャプテン・板倉滉と | RBB TODAY

俳優の川口春奈が2日、公式インスタグラムを更新。サッカー日本代表キャプテン・板倉滉との結婚と妊娠を発表した。
川口と板倉は連名で「いつも応援してくださっている皆様へ この度私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と投稿。「また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と妊娠していることを明かした。「無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います。共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います」と綴っている。
この投稿にファンからは「春奈ちゃんおめでとうございます 赤ちゃんも産まれるみたいで嬉しい報告すぎる！！」「とっても嬉しいです！お体に気をつけて過ごしてください」と祝福のコメントが寄せられている。
川口春奈、サッカー日本代表キャプテン・板倉滉との真剣交際＆結婚報道に、SNSでは「お似合い」「お幸せ」など祝福の声 | RBB TODAY
川口春奈と板倉滉の結婚が報道され、祝福の声と寂しさの声が交錯し話題となっている。
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川口春奈、マネージャーが公式インスタグラムを開設！川口渾身の変顔など他では見られないオフショットを公開！ | RBB TODAY
川口春奈のマネージャーが公式インスタグラムを開設し、マネージャーが撮影したオフショットを公開していくことが発表された。投稿では、撮影の合間での変顔や、番組出演時の食事風景など、女優らしくない面白い姿が披露され、ファンから好評を得ている。
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