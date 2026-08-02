【TIF2026】STU48、名曲＆人気曲を並べ堂々のライブ「人生変えてください！」 | RBB TODAY

STU48が2日、世界最大級のアイドルの夏の祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（7月31日～8月2日）のメインステージとなるHOT STAGEに出演した。

STU48【写真：竹内みちまろ】

STU48【写真：竹内みちまろ】

STU48【写真：竹内みちまろ】

STU48【写真：竹内みちまろ】

STU48は、野外ステージとなるHOT STAGEに登場。ライブが始まると、手を伸ばし続けることの大切さを伝える応援ソング『無謀な夢は覚めることがない』、グループ初期の名曲『ペダルと車輪と来た道と』、一歩を踏み出せない人の背中を押す応援ソング『ヘタレたちよ』の3曲をノンストップで披露した。

STU48【写真：竹内みちまろ】

STU48【写真：竹内みちまろ】

STU48【写真：竹内みちまろ】

STU48【写真：竹内みちまろ】

MCタイムになると、「私たちは普段、瀬戸内で活動しているのですが、今日の朝、広島からやって来ました！」と告げ、「東京のど真ん中のフェスと聞いています。東京のど真ん中のフェスのメインステージということは、つまり、今、『STU48が日本のど真ん中』ということでよろしいでしょうか？」と声を弾ませた。アイドルファンから大歓声が返ってくると、「今メインステージを見に来ているみなさん一人、一人も、今日のメインということを忘れていませんか？ みなさんの一人、一人が今日の主役だと思って、この30分で、STU48のいい楽曲に出会って人生変えてください！」と呼びかけた。

中盤から終盤には、もどかしさや後悔を描いた切ないラブソング『好きすぎて泣く』、未完成な青春の痛みを表現した『傷つくことが青春だ』、自分のペースで生きる大切さを伝えるメッセージソング『息をする心』、青春と夏の海を描いたポップス『サングラスデイズ』とメッセージ性が強く歌詞が心に響く楽曲を並べた。疾走感あふれる青春応援ソング『夢力』でライブを締めくくり、詰めかけたアイドルファンを魅了した。