3大事務所所属でもアイドル活動では稼げない？SJ・ヒチョルの給料事情「バラエティの方が…」 | RBB TODAY

SMエンターテインメント所属のボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、ヒチョルが収入に言及した。

去る8月1日、YouTubeチャンネル「エゲン男 スウィングス」には、「アイドル初、コントロールディスバトルに参加しかけた宇宙大スター、ヒチョル」（原題）というタイトルの動画が公開された。

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この日、動画クリエイターのチャン・ジスは「小学生の頃から気になっていた。SUPER JUNIORが13人ならば、給料も13分の1ではないか」として、「ブレイクするまでは収入で生計を維持するのが大変だっただろう」と尋ねた。

（写真提供＝OSEN）ヒチョル

ヒチョルは、「番組に出るとマイナスだった。それでも生活ができるほどには収入が入ってきた。事務所の構造がそのようになっていたのかは、分からないが」として、「SUPER JUNIORをやっているときより『知ってるお兄さん』（レギュラー出演していたバラエティ番組）をやっているときの方が稼げていた」と打ち明けた。

（写真＝YouTubeチャンネル「エゲン男 スウィングス」）

左からヒチョル、スウィングス、チョン・ジス

ラッパーのスウィングスは「ヒチョルさんは、謙遜している」として、「僕のようなHIPHOPをやっている人に比べたら、市場（の大きさ）が全く違う。アジアツアーなどもやっていたではないか」と語った。

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