【TIF2026】柏木由紀、今年も熱狂のソロライブ「1年かけて調整してきました」 | RBB TODAY

元AKB48の柏木由紀が2日、東京のお台場・青海周辺エリアで開催中の世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」に出演し、ソロライブを行った。

柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

柏木は、白を基調とするアイドルらしい衣装を身にまとい、ポニーテールにした髪の毛にリボンを結び付けて登場。1曲目のAKB48の人気曲『ポニーテールとシュシュ』のイントロが始まると、「みなさん、こんにちは。柏木由紀です。一緒に盛り上がって行きましょう！」と呼び掛けた。会場は灼熱の野外ステージだったが、ファンのボルテージも高く、パフォーマンス中、サビで柏木が自身のポニーテールを客席に見せると、会場から大きな声援が沸き起こった。

柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

TOKYO IDOL FESTIVALには2年連続2回目のソロ出演となる柏木。「今年もこのように出演できるということでたいへんうれしく思っています」と心境を語った。「正直、この日のための1年かけて調整してきました。TIFに出たいがためにアイドル活動を続けているようなものですので、今日は、みなさん一緒に盛り上がってくれますか？」と軽快なトークを交えながら呼びかけた。

柏木が所属していたAKB48 Team Bの『初日』や『てもでもの涙』、今年6月にリリースしたシングル「シアワセ記念日」のカップリング曲『君は僕のShining Star』などを披露し、初期からAKB48劇場に通っていたようなアイドルファンから、ソロ歌手としての柏木のファンまで幅広い観客から声援を浴びた。

ファンから「がんばれ！」との声援があがると、柏木は「私、がんばるから！ 一緒に盛り上がって行きましょう！」と笑顔。7曲目としてAKB48の代表曲のひとつ『大声ダイヤモンド』を熱唱し、詰めかけたアイドルファンを熱狂させた。