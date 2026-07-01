池本しおり、ワンルームでくつろぐオフショ公開「かわいすぎる」「これだ」と好評 | RBB TODAY

池本しおりがインスタグラムを更新。ワンルームでくつろぐオフショットを公開し「かわいすぎる」と反響を呼んでいる。
池本が公開したのはWebサイト『Looking for...』に掲載されているグラビア連載「トウキョウ・ワンルーム」撮影時のオフショット。「トウキョウ・ワンルーム」は東京で一人暮らしをする女の子のリアルな日常を、生活感ごと可愛く切り取るグラビア連載だ。インスタグラムにアップされたオフショットも、ベッドの上でパンケーキを食べている場面や、キッチンの片隅で体操すわりをする姿、少しお行儀悪くキッチンの作業スペースに座るシーンなど、一人暮らしの女の子の日常を垣間見るようなドキドキを感じられる写真となっている。
この投稿にファンからは「かわいすぎる」「これだ」「あどけない表情世界一です！」と絶賛するコメントが寄せられている。
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