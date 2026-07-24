 私立恵比寿中学・真山りか、写真集のオフショットを大量公開！「どのショットも最高にすてき」とファン絶賛 | RBB TODAY
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私立恵比寿中学・真山りか、写真集のオフショットを大量公開！「どのショットも最高にすてき」とファン絶賛

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（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐
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　私立恵比寿中学の真山りかが23日、インスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開し、ファンから絶賛されている。

　真山は「真山りか2nd写真集『まちあわせ』発売しました！素敵なチームのおかげでタイでとっても幸せな時間とまちあわせしました」と、写真集のタイトルにかけて投稿。赤いロングワンピース姿やピンクのキャップをかぶったスポーティーなスタイルなど、様々なオフショットをアップした。中には真山初となる水着姿や、デニムから下着がチラ見えするセクシーな姿もある。

　この投稿にファンからは「賞賛する形容詞が見つからないくらい可愛くて、綺麗です」「オフショットありがとうございます！！！」「どのショットも最高にすてき！」と絶賛するコメントが寄せられている。

※真山りかが写真集のオフショットを公開した投稿


私立恵比寿中学・真山りか、2nd写真集のタイトル＆表紙が公開！初の水着＆ランジェリーカット収録 | RBB TODAY
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私立恵比寿中学のグループ最年長・真山りかの2nd写真集「まちあわせ」が7月22日に発売。初解禁となる水着・ランジェリーカットも収録されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/10/249112.html続きを読む »

私立恵比寿中学・真山りか、タイを舞台に20代最後の2nd写真集発売！ | RBB TODAY
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私立恵比寿中学の最年長・真山りかの2nd写真集が7月22日発売。タイでの撮影で、ビーチやリゾートでの自然な姿を収めた内容。20代最後の年に初めての水着やランジェリーカットも掲載される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/09/247571.html続きを読む »

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