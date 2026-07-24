私立恵比寿中学・真山りか、写真集のオフショットを大量公開！「どのショットも最高にすてき」とファン絶賛 | RBB TODAY

私立恵比寿中学の真山りかが23日、インスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開し、ファンから絶賛されている。

真山は「真山りか2nd写真集『まちあわせ』発売しました！素敵なチームのおかげでタイでとっても幸せな時間とまちあわせしました」と、写真集のタイトルにかけて投稿。赤いロングワンピース姿やピンクのキャップをかぶったスポーティーなスタイルなど、様々なオフショットをアップした。中には真山初となる水着姿や、デニムから下着がチラ見えするセクシーな姿もある。

この投稿にファンからは「賞賛する形容詞が見つからないくらい可愛くて、綺麗です」「オフショットありがとうございます！！！」「どのショットも最高にすてき！」と絶賛するコメントが寄せられている。

※真山りかが写真集のオフショットを公開した投稿