「修行してきました！！！！」田中美久、人生初の滝行に「撮影用の滝行レベルじゃないwww」とファン驚愕 | RBB TODAY

元HKT48の田中美久が13日、公式Xを更新。人生初の滝行に挑む様子を公開した。
田中は「田中美久、人生初の滝行！！！！修行してきました！！！！」と投稿。白装束に身を包んだ田中が、杖を持ち滝に打たれる様子が動画でアップされた。滝はかなりの勢いで、白い水しぶきで田中の顔も判別できないほど。白装束は水に濡れて、田中の肌が透けて見える。滝に打たれながら田中は「一生懸命がんばりまーす！」と決意を叫んだ。滝行を行ったのは、神奈川県南足柄市にある夕日の滝とのこと。滝行を行った理由については「8月1日にはmiclubにて重大発表 入ってる方にとっても私にとっても最高の報告！！！！」と田中のファンクラブ「miclub」にて発表するとしている。
この投稿にファンからは「これは本当にみくりんなのであろうか？笑」「撮影用の滝行レベルじゃないwww」「みくりんが修行なんてしたらもっとかわいくなっちゃうじゃん」といったコメントが寄せられている。
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