高級マンション当選したIVE・ユジン、なぜ批判の声が？　芸能人の“特別扱い”が韓国で異常に嫌われるワケ | RBB TODAY

IVEのユジンがソウルの高級マンション分譲に当選したと伝えられ、韓国で議論を呼んでいる。

問題となっているのは、ソウル瑞草区・方背洞（パンベドン）に位置する高級マンション「THE H 方背」の一般分譲抽選だ。

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韓国メディアによると、ユジンは今年9月に入居を控える同マンションの一般分譲抽選に当選した。

同物件は、いわゆる“ロト分譲”として注目を集めてきた。

2024年8月に本格分譲が始まった際、分譲価格は専用59平方メートルが最高17億250万ウォン（約1億8000万円）、84平方メートルが22億4300万ウォン（約2億4000万円）、101平方メートルが25億ウォン（約2億7000万円）、114平方メートルが27億6200万ウォン（約3億円）という水準だった。

実際は“現金富裕層だけが狙えるロト”に

（写真提供＝OSEN）IVE・ユジン

一方、現在、84平方メートルは40億ウォン（約4億3000万円）前後で売りに出されているという。

仮にユジンが84平方メートルに当選していた場合、最大18億ウォン（約1億9000万円）前後の差益が期待できるとの見方も出ているわけだ。

ただし、ここでまず確認すべきことがある。ユジンがどの面積に当選したのか、実際に入居するのかは確認されていない。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントも「個人的な事案のため確認は難しい」と慎重な立場を示している。また、現時点で不正や違法な手続きがあったと確認されたわけでもない。

それでも、批判的な声が広がっている。理由は、ユジン個人の問題というより、韓国社会に根強く存在する“公平性”への敏感さにある。

今回の分譲は、制度上は抽選だ。条件を満たして申し込み、当選したのであれば、手続きそのものに問題があるとは言い切れない。実際、ネット上でも「適法な手続きに従って当選しただけなのに、なぜ責められるのか」という擁護の声はある。

しかし多くの人が引っかかっているのは、「誰もが平等に参加できる抽選だったのか」という点だ。

「THE H 方背」のような高額物件では、分譲価格自体が数十億ウォンに達する。84平方メートルの場合、契約金だけで約4億ウォンの現金が必要だったとされる。さらに、ローンを利用しても毎月数百万ウォン規模の利子負担が生じる構造だったとの指摘もある。

（写真提供＝OSEN）IVE・ユジン

つまり、形式上は“抽選”でも、実際には最初から相当な現金力を持つ人でなければ参加が難しいというわけだ。無住宅者や実需者のために設計されたはずの制度が、結果的に“現金を持つ人だけが狙えるロト”になっているのではないか。韓国で怒りが噴き出しているのは、その矛盾に対してだ。

そこに、ユジンが人気アイドルであるという要素が重なった。

芸能人はすでに高収入で、社会的な注目も浴びる“成功者”と見なされやすい。その人物がさらに大きな資産上の利益を得る可能性があると伝えられれば、たとえ適法な手続きであっても、「また持っている人が得をするのか」という感情が生まれやすい。

“特別扱い”に敏感な韓国社会

そもそも韓国社会では、芸能人の“特別な恩恵”に対する拒否反応が非常に強い。

実際に特別扱いがあったかどうか以前に、「一般人なら許されないのではないか」と見えた瞬間、世論は一気に厳しくなる。

最近も、同じIVEのウォニョンが空港で本人確認を受けた際、帽子とマスクを完全には外さなかったとして「特別扱いではないか」と議論になった。韓国空港公社は「特別扱いはなかった」と説明したが、その後、本人確認時にマスク、帽子、サングラスを一時的に外すよう案内を強化する事態にまで発展した。

（画像＝オンラインコミュニティ）議論となったウォニョンの映像

また、タレントのアン・ソニョンは英語公認試験IELTSの会場に到着したものの、入室締め切りに間に合わず受験できなかったとしてSNSに不満を投稿した。ところが、世論は同情よりも「1分でも遅刻は遅刻」「規則は全員に同じように適用されるべき」と冷ややかだった。彼女は結局、投稿を削除している。

少女時代のソヒョンがオーケストラの舞台に特別協演者として出演した際にも、「芸能人だから大型コンサートホールの舞台に立てるのか」との批判があった。実際には幼少期から楽器に親しんできた経歴や準備過程もあり、擁護の声も広がったが、それでも最初に向けられた視線は「特別待遇ではないか」というものだった。

病院や拘置所のような、より公共性の高い場所では反発はさらに強くなる。過去には、ヨン様ことペ・ヨンジュンの妻、パク・スジンの新生児集中治療室での特別待遇疑惑が大きな批判を浴び、政治家の息子であるラッパーNO:ELをめぐっても、拘置所で独房に収容されていることが“特別な恩恵”ではないかと議論になった。

（写真提供＝OSEN）パク・スジン

これらに共通しているのは、韓国社会が「有名人だから」「権力者の家族だから」「資産があるから」という理由で、ルールの外側に立つことを極端に嫌うという点だ。

もちろん、今回のユジンのケースを、上記の問題と同列に扱うことはできない。マンション分譲は制度上の抽選であり、本人が何か不正をしたと確認されたわけではないからだ。

しかし、世論が反応した構造は似ている。問題は、若くして成功した芸能人が“ロト級の利益”を得る側に立ったように見えたことにある。

韓国では、受験、就職、不動産、兵役といった人生の重要な局面で、公平性が何より重く見られる。努力しても住宅を手に入れにくい若者が増えるなか、「抽選」という名の制度が結局は現金を持つ人に有利に働くなら、その怒りは芸能人に向かいやすい。

芸能人は羨望の対象であると同時に、厳しい監視の対象でもある。だからこそ、制度の恩恵を受けたように見えた瞬間、それが合法であっても“特別扱い”として受け止められる。

芸能人本人にとっては理不尽な側面もあるだろう。それでも韓国社会では、人気や富を得た存在ほど、「本当に同じルールの中にいるのか」という視線から逃れにくい。

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