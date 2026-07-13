NCT WISH、日本で約4万人を魅了！“王子様”コンセプトのファンミで新曲『YO-I-DON!』初披露 | RBB TODAY

NCT WISHが、日本で新曲『YO-I-DON!』を公開した。

ファンミーティング4公演で約4万人を動員し、“王子様”のような存在感を見せている。

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NCT WISHは6月22日、日本ニューシングル『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』のダブルタイトル曲『BOY MEETS GIRL』を公開した。

続いて7月13日には、各種グローバル音楽プラットフォームを通じて、もう一つのタイトル曲『YO-I-DON!』を発表し、世界中のファンから好評を得ている。

新曲『YO-I-DON!』は、爽やかな感性と力強いエネルギーを兼ね備えた、ユーロビートを基調とするダンスポップだ。スタートの合図を意味する曲名のように、夢と希望に満ちた新たな出発へと走り出す高揚感や決意が歌詞に込められており、この夏、誰もが一緒に楽しめる楽曲となっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）NCT WISH

また、ユーチューブのSMTOWNチャンネルなどで同時公開された『YO-I-DON!』のミュージックビデオは、キューピッドの黄金の翼のトロフィーを手に入れるため、ランニング大会に出場するNCT WISHの物語を描いている。時と場所を選ばず繰り広げられるユニークな対決と、遊び心あふれる演出が相まって、愉快なエネルギーを引き立てている。

新曲の公開に先立ち、NCT WISHは7月11日と12日、京王アリーナTOKYOでファンミーティングを開催した。全4公演が完売し、約4万人を動員するなど、日本での確かな人気と高い集客力を証明した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）NCT WISH

今回の公演は、2月に韓国で開催されたNCT WISHのデビュー2周年記念ファンミーティングの世界観を引き継いだものだ。「6人の王子様がプロポーズしてくるなんて聞いてないんですけど」というタイトルのもと、ファンがロマンスファンタジー小説の主人公になったような気分を味わえる、多彩なコーナーを展開した。

さらに、日本ニューシングル『YO-I-DON!』と『BOY MEETS GIRL』のステージも披露し、大きな反響を呼んだ。

なお、NCT WISHの日本ニューシングル『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』は、7月15日に日本でCDリリースされる。

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