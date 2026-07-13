RIIZE・ソンチャン＆NCT WISH・シオン＆H2H・イアン、「歌謡大典Summer」MCに抜擢 | RBB TODAY

ボーイズグループRIIZEのソンチャン、NCT WISHのシオン、ガールズグループHearts2Heartsのイアンが、「2026歌謡大典Summer」の新たな顔になった。

来る8月9日、一山（イルサン）のKINTEXで開催されるK-POPフェスティバル「2026歌謡大典Summer」（以下、「歌謡大典Summer」）の最終ラインナップとともにMCが公開された。

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2026年のMCはRIIZEのソンチャン、NCT WISHのシオン、Hearts2Heartsのイアンと、新しい組み合わせが見られるだけに、より新鮮でエネルギッシュな雰囲気を届ける予定だ。

特に、音楽番組のSBS『人気歌謡』と特別な縁を持つ3人の新鮮な組み合わせに注目が集まっている。

まず、過去に同番組のレギュラーMCとして活躍し、スムーズな進行力とセンスあふれるトークを証明したRIIZEのソンチャンが中心的な役割を果たす。

（写真＝SBS）左からソンチャン、イアン、シオン

ここに、『人気歌謡』のスペシャルMCとして出演し、初々しくもウィットにあふれる魅力のギャップを披露したNCT WISHのシオンが合流する。

シオンと同様、『人気歌謡』のスペシャルMCを担当し、エネルギッシュで明るい魅力で“人間ビタミン”役をしっかりと果たしたHearts2Heartsのイアンもやはり、MCラインナップに名を連ねた。

2026年で3度目の夏を迎える「歌謡大典Summer」は、先立って出演を確定させたボーイズグループStray Kids、ガールズグループBABYMONSTER、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Heartsをはじめ、Picheolin（SEVENTEEN・ディノ）、歌手BIBI、チェ・イェナなど、世代とジャンルを越えた、27組の強力なラインナップを完成させた。

なお、「2026 SBS歌謡大典Summer」は、8月9日に一山のKINTEXで開催予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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