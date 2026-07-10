「怖くて喰えんわ！」GACKT、ものまね芸人・コロッケからのお中元に驚愕！ファンも「これは食べるのに勇気がいりますね」と同意 | RBB TODAY

9日、ミュージシャンのGACKTがXを更新。ものまね芸人のコロッケから届いたお中元に驚愕したことを明かした。
GACKTは「コロッケさんから、お中元が届いた…。アイスモナカだそうだ。」とアイス最中の写真を添えて投稿。アイス最中には、コロッケの特徴的な顔がかなりリアルにプリントされている。このデザインにはGACKTも思わず驚いてしまったようで「…。怖くて喰えんわ！」と突っ込んでいた。
この投稿にファンからは「これは、食べるのに勇気が要りますね。」「一口噛んだら「イタッ！」と言われそうですね」「食べたらこの顔になりそうやな」とGACKTに同意するコメントが寄せられている。
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