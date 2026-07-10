鈴木優香、デジタル写真集『艶めく肉厚の葉』発売！妄想膨らむ誌面カット公開 | RBB TODAY

グラビアアイドル・鈴木優香のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 鈴木優香「艶めく肉厚の葉」』が7月10日に発売。発売を記念し、誌面カットが公開された。

鈴木は2000年8月15日、静岡県生まれ。2021年9月にAKB48を卒業後、グラビアアイドルとして活躍。2022年よりスタートした自身のYouTubeチャンネルが話題を集め、現在のチャンネル登録者数は約60万人に達している。

提供／週刊SPA!編集部 撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星

提供／週刊SPA!編集部 撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星

同書では、鈴木は妄想が膨らむシチュエーショングラビアに挑戦。大学時代の先輩である彼女が東京を離れ実家へ帰るにあたり、「自宅の植物をもらってほしい」と声をかけられ会うことになり……。気づくと植物に囲まれて、一輪だけ咲く彼女の肢体がすらりと美しく、僕は見惚れる。

そんなストーリー仕立ての構成となっている。表紙には、アンニュイな表情を浮かべながらスラッとしたプロポーションで魅了するカットを採用。陽の光を浴びながら笑顔で植物の苗を手渡しする女神のようなカットのほか、部屋で間接照明に照らされながら衣服を脱ぎ捨て、ベッドの上でゴロゴロと過ごす夢のようなひとときを収めたカットも収録されている。

提供／週刊SPA!編集部 撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星

提供／週刊SPA!編集部 撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星

また早朝のシーンも見どころとなっており、翌朝、優しい表情で植物に水やりをする鈴木の姿が魅力あふれるカットとなっている。