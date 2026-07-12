「本人だと分からなかった」ひげに長髪でアイドル時代とは“別人”になったTREASURE元メンバー | RBB TODAY

ボーイズグループTREASUREの元メンバー、バン・イェダムが一層成熟した容貌で視聴者の目を引いた。

去る7月10日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『ハッピートゥゲザー 1人じゃないからいい』（原題・以下、『ハッピートゥゲザー』）に、バン・イェダムは両親と出演して、さまざまな話を伝えた。特に放送直後、ネットでは彼の変化した容姿が話題を集めた。

【写真】バン・イェダム、容姿の”ビフォーアフター"

過去にSBSのオーディション番組『K-POPスター』シーズン2で、「天才少年」と呼ばれて愛されたバン・イェダムは、長い間、あどけない美少年のイメージを保ってきた。

その後、YGエンターテインメント所属のTREASUREのメンバーとしてデビューしたが、2022年にグループを脱退後、ソロアーティスト兼プロデューサーとして活動領域を広げてきた。

この日、バン・イェダムは長い髪と髭を伸ばした姿で登場し、目を引いた。以前より一層成熟した雰囲気に、視聴者は「初めはバン・イェダムだと分からなかった」「少年のイメージが完全に消えた」「雰囲気がかなりアーティストっぽくなった」などの反応を示した。

（写真＝左からバン・イェダムSNS、KBS 2TV）

実は、彼はすでに容姿の変化に対する思いを明かしていた。2024年、MBC FM4U『正午の希望曲、キム・シニョンです』（原題）に出演し、「外見が成熟したという言葉を聞きたい」と語ったことがある。

当時、彼は「最近は髭が伸びるのが早くて、すき間なく生える」として、「父親の姿が見え始めて胸がジーンとした」と打ち明け、笑いを誘った。

（写真＝KBS 2TV）両親と謳うバン・イェダム

なお、『ハッピートゥゲザー』では、バン・イェダムの両親もともに出演した。父親パン・デシクと母親チョン・ミヨンは、数多くの広告音楽やOSTを歌唱したベテラン歌手として紹介され、『ポケットモンスター』など、思い出の楽曲を披露して、関心を集めた。

◇バン・イェダム プロフィール

2002年5月7日生まれ。本名同じ。2018年にサバイバルプログラム『YG TREASURE BOX』（原題：『YG宝石箱』）に出演し、圧倒的な歌唱力で多くのファンを抱えた。その後、TREASUREのメンバーとしてデビュー。グループ活動の傍らでプロデューサーとしてもその手腕を発揮したが、2022年に脱退を発表。その後、GFエンターテインメントと専属契約を締結し、シンガーソングライターとしての活動を知らせた。頭脳明晰な人物としても知られており、『YG TREASURE BOX』の期間中に行われた試験では2科目で校内トップの成績を収めた。

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