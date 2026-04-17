スパガ鎌田彩樺、黒レースランジェリー姿で“おはよう”伸びショットに反響 | RBB TODAY

アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺が17日、自身のXを更新。朝から印象的な“おはようショット”を公開した。
投稿では、黒レースのランジェリー姿でベランダに立ち、両腕を高く上げて伸びをする姿を披露。「おはち！起きてーなにするー？♡」と呼びかけるようなコメントを添えた。
青空と街並みをバックに撮影された一枚は、高めのお団子ヘアでまとめた元気でカジュアルなスタイルも相まって、爽やかな雰囲気の中で抜群のスタイルが際立つ仕上がりとなっている。
コメント欄には「朝からこのストレッチ姿天才すぎる」「かなり仕上がってる」「かわいい」といった声が寄せられ、反響が広がっている。
スパガ鎌田彩樺、サッカーFC東京VS横浜F・マリノス戦を報告 「1人参戦も慣れてきた」 | RBB TODAY
アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺が19日、自身のXを更新。同日味の素スタジアムで行われたFC東京VS横浜F・マリノス戦を観戦したことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/20/220168.html続きを読む »
SUPER☆GiRLS、15周年記念ワンマンライブ開催！ 門林有羽「エモエモだなぁ」 | RBB TODAY
6月22日、SUPER☆GiRLSが渋谷ストリームホールで15周年記念ワンマンライブを開催した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/23/232119.html続きを読む »
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(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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