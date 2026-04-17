スパガ鎌田彩樺、黒レースランジェリー姿で“おはよう”伸びショットに反響 | RBB TODAY

アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺が17日、自身のXを更新。朝から印象的な“おはようショット”を公開した。

投稿では、黒レースのランジェリー姿でベランダに立ち、両腕を高く上げて伸びをする姿を披露。「おはち！起きてーなにするー？♡」と呼びかけるようなコメントを添えた。

鎌田彩樺（写真は鎌田彩樺の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

青空と街並みをバックに撮影された一枚は、高めのお団子ヘアでまとめた元気でカジュアルなスタイルも相まって、爽やかな雰囲気の中で抜群のスタイルが際立つ仕上がりとなっている。

コメント欄には「朝からこのストレッチ姿天才すぎる」「かなり仕上がってる」「かわいい」といった声が寄せられ、反響が広がっている。