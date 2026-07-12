主演作関連で涙の謝罪、政治的問題で飛び火、破局…IU、本厄と思われるほど災難続きの2026年 | RBB TODAY

歌手兼女優IUが、多事多難の2026年を送っている。本厄なのかと思うほど、良くない出来事が続いている。

IUの最初の苦難は、ドラマ『21世紀の大君夫人』の“歴史歪曲”であった。

【写真】IU、ファンを前に涙の謝罪

終映を控えた第11話、主人公のイアン大君（演者ビョン・ウソク）の即位式のシーンが公開されたが、君主国ではなく属国の象徴とされる「九旒冕冠（きゅうりゅうべんかん）」と、皇帝に向けて叫ばれる「万歳」ではなく、属国で使われていた「千歳（チョンセ）」が登場した。

これにより、朝鮮を諸侯であると主張する東北工程（中国の歴史研究プロジェクト、古代朝鮮の一部国が中国の属国であるかのように主張したことが韓国で歴史歪曲と批判された））に口実を与えかねないとして、激しく批判を浴びた。

結局、ヒロイン役を務めたIUが謝罪した。彼女は、「作品の主演女優として責任感ある姿をお見せできず、大きく失望させたようで、皆様に非常に申し訳なく、今も心が本当に重い」と明かした。

続けて、「皆様が指摘してくださった劇中のさまざまな歴史考証の問題について、より深く考えずに演技に臨んだ点は、弁解の余地がなく、反省し謝罪する」と謝罪した。

（写真提供＝OSEN）IU

加えて、「韓国固有の歴史に基づいた想像力と韓国の伝統的な美しさを盛り込むことが重要な作品であっただけに、俳優としてより慎重に台本を読み、勉強すべきであったにも関わらず、そうできなかった自分自身が恥ずかしい。事前に問題意識をしっかりと持てなかった。申し訳ない」と綴った。

しかし、IUの苦難はここで終わらなかった。韓国の地方統一選挙の投票用紙不足事態を糾弾し、再選挙を求めるデモが続いたが、一部のネットユーザーがIUに対し、パンやコーヒーなどの事前払いをしてほしいと要求したのだ。

IUは、2024年の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の弾劾を求めるデモの参加者のために、約700人分の食事の事前払いを行った。

このことに言及し、今回は自身のSNSのコメント欄で、事前払いを要求されるなどして、困惑する状況を経験した。

歴史歪曲と政治的な“飛び火”まで、デリケートな問題が続いたが、それから2カ月ほど経ち、再び残念なニュースで注目を浴びている。

去る7月10日、IUは俳優イ・ジョンソクとの破局を伝えた。これにより、2022年に熱愛を認めて、公開恋愛をしていた2人が、交際から4年で同僚の関係に戻った。

（写真提供＝OSEN）左からIU、イ・ジョンソク

IUは、交際が公になったとき、「長年の同僚であった方と頼り合いながら、良い感情を育んでいる。長い間、ありがたいことに私を応援し、私にいつも『素敵だ』と言ってくれて、心から励ましてくれた、頼もしくて可愛らしい人だ」と説明していた。

2人は公の場では、互いへの言及に慎重になっており、静かに愛を育んでいた。しかし、約4年にわたる公開恋愛は終わりを迎えた。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

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