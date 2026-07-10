ミスマガジン2025グランプリ・永岡ゆきね、1st写真集発売決定！ | RBB TODAY

ミスマガジン2025グランプリを受賞した永岡ゆきねの1st写真集が講談社より発売されることが決定した。

永岡は2009年7月10日生まれ、兵庫県出身の16歳。身長160cm、趣味・特技はお菓子作り、フルート演奏、Y字バランスと多彩な顔を持つ。「ミスマガジン2025」でのグランプリ受賞をきっかけに芸能活動をスタートさせ、「朝ドラのヒロイン」を目標に俳優・モデルとしてのキャリアを歩んでおり、ミスマガジン歴代最強クラスの"正統派"美少女として、将来が期待されている存在だ。

ⒸHIROKAZU／講談社

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同書は「青春と音」をテーマに、地元神戸と長崎県五島列島の2カ所で撮影を敢行。神戸では普段よく訪れる街や電車、実際に愛用しているギターとともに撮り下ろし、慣れ親しんだ場所だからこそ引き出せた自然体の表情が収められている。一方、五島列島では雄大で美しい自然を背景に、透き通った海での「王道ビキニ」カットやノスタルジックな風景の中での笑顔など、多彩なシーンを展開。ドキッとするような特別なカットにも挑戦している。

ⒸHIROKAZU／講談社

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学業と芸能を両立しながら活動する永岡のリアルな素顔と自然体な魅力に迫った1冊になっている。

永岡本人は次のようにコメントしている。

「毎日が当たり前のように過ぎていくけれど、『この瞬間はきっと今しかない』と嬉しさを噛み締めながら撮影に取り組みました。写真集を見返した時に『こんな日々を過ごしていたな』と思い出し、笑顔になれるような写真集になったと思います。ページをめくりながら『この場所ではどんなことを考えていたんだろう』『どんな時間を過ごしていたんだろう』と自由に想像して楽しんでもらえたら嬉しいです」