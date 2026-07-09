元NMB48・本郷柚巴の色気が爆発！水着グラビアムックで圧巻ボディ披露 | RBB TODAY

東京ニュース通信社が発行する水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」の最新号「BLT MONSTER Round9」が、7月30日に発売されることが決定した。表紙＆巻頭グラビアを本郷柚巴が飾る。

本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

同書は、女性の肉感・肌感・質感、そしてそこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女たちの奥底に眠る"怪物"に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして巻頭グラビアは24P、中面グラビアも18P以上の大ボリュームで、現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。

本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

NMB48卒業後も数々の媒体の表紙を飾り続けている本郷は、同誌では海や山などの大自然をロケーションに、生命力を感じさせるカットを多数撮影。透明感あふれる笑顔から、一瞬で空気を変える鋭い眼差しまで、さまざまな表情を捉えている。

最大の見どころは、夜の静寂の中で燃え盛る炎をバックに撮影した幻想的なカットだ。炎が揺れるたびに表情も刻々と変化し、本郷が持つ力強さと色気をドラマチックに映し出している。

裏表紙と中面グラビアには、アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが登場する。港や海辺、漁船を舞台に「二人だけの秘密の夏」をテーマに撮影。漁船の上での大胆なポージングや、夜の海で実際に水の中へ入り、濡れた肌と幻想的な光が織りなす艶やかな姿を披露している。

姫野ひなの「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

姫野ひなの「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

また、中面グラビアには7人組女性アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーを務めながら、タレント・モデルとしても活動する黒嵜菜々子も登場。ミッドセンチュリー家具が彩る洗練された空間や、街を見下ろす都会の景色、柔らかな光が差し込むホテルの一室など、映画のワンシーンのような空気をまとった大人びた新境地を見せている。

黒嵜菜々子「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／MELON