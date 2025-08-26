16歳の永岡ゆきねが「ミスマガジン2025グランプリ」、水着撮影は「楽しい気持ちの方が大きかった」 | RBB TODAY

講談社のミスコンテスト「ミスマガジン2025」の「グランプリ発表イベント」が26日、都内にて開催され、兵庫県出身の永岡ゆきね（16）がグランプリの栄冠に輝いた。

永岡ゆきね【写真：竹内みちまろ】

グランプリのほか、「ミスヤングマガジン」は晴こころ、「ミス週刊少年マガジン」は江下晏梨、読者特別賞は冨永実里、審査員特別賞は太田しずくとまるやそらが受賞した。

冨永実里【写真：竹内みちまろ】

江下晏梨【写真：竹内みちまろ】

晴こころ【写真：竹内みちまろ】

太田しずく【写真：竹内みちまろ】

まるやそら【写真：竹内みちまろ】

受賞者スピーチでは永岡は「グランプリになって写真集を出すという目標を叶えることができます。これからはミスマガジン2025を盛り上げ、グラビア界も盛り上げていきたいです。このミスマガジンを私の芸能活動の第1歩とし色々なことに挑戦して、いつかは朝ドラの主演女優になるという夢を叶えられるように前に突き進んでいきます」などと意気込みを言葉にした。

憧れの女優を尋ねられると「今田美桜」の名前をあげた。今田を見ると思わず目を奪われるといい「私もそんな存在になりたいなと思います」と声を弾ませた。朝ドラヒロインのほか、青春ドラマや映画のヒロイン役、特撮ドラマのヒーローやヒロイン役もやりたいと告げ、アクションにも挑戦したいと夢を膨らませた。

「ミスマガジン2025」のコンテストを通して初めて水着撮影を行ったそう。「スタッフのみなさんと楽しんで撮影することができました。最初の方は緊張も少ししたのですが、それよりも楽しい気持ちの方が大きかったです」と述懐。グランプリ決定後に行った水着撮影では「以前よりも表情が硬くならず、慣れてきて、楽しく自然な表情で撮影することができました」と振り返った。

「コスプレが大好きです」といい、雑誌の表紙にコスプレ姿で登場したいという夢があると笑顔を見せた。