北向珠夕、約3年ぶりの“グラビア復帰”写真集を発売！ビーチやベッドルームでの大胆カット披露！ | RBB TODAY

女優、グラビア、YouTubeなどで活躍する北向珠夕の4冊目となる写真集『北向珠夕写真集 おもかげ』が、7月17日に徳間書店より発売される。前作から約3年ぶりとなるファン待望の1冊だ。

撮影は北向が熱望した与論島と沖縄本島の2か所でロケを敢行。「海が好き」と語る彼女を出迎えた与論島では、眩しい太陽とエメラルドグリーンの海をバックにファーストシューティングが行われた。黄色いビキニ姿で白いビーチを躍動する姿は、3年ぶりのグラビアとは思えないスタイルと表現力を見せつけるものとなっている。

撮影：岡本武志

撮影：岡本武志

夕景ビーチではスパンコールのビキニに赤リップというドレスアップスタイルで大人の色気を発揮。沖縄の古民家では白いランジェリー姿を披露し、透け感のある素材と大胆なTバック姿が読者を引き込むキラーカットのひとつとなっている。

ホテルの屋上ではメンズライクなジャケット1枚のセクシーショット、ベッドルームでは同書の見どころでもある手ぶらカットを大胆披露。ナチュラルなメイクが透明感を引き立て、少女のような大人のような独特の美しさを放つ。バスルームでのヌーディなシーンなど、圧倒的なプロポーションを存分に収めた見どころ満載の内容に仕上がっている。

撮影：岡本武志

撮影：岡本武志

北向は2018年に「第43代 旭化成グループキャンペーンモデル」に抜擢され、圧倒的なプロポーションで一躍注目を集めた。2019年にはNHK大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』に出演し、女優としての顔も持つ。趣味はバイクで、自身のYouTubeチャンネル「気ままにキタムキ」ではツーリングの様子を発信している。

撮影：岡本武志

撮影：岡本武志

北向は同書について「約3年ぶりの写真集ということもあり、カメラの前に立つまで嬉しさよりも不安の方が大きくありました。ですが、いざ撮影が始まると、これまで積み重ねてきた経験が自然と体に染み付いていたようで、考えるよりも先に体が動く自分に驚きました」とコメント。「この一冊には、今の私だからこそ表現できるものが詰まっています。多くの方の手に届き、長く愛していただけたら嬉しいです」と語っている。