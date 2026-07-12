服を脱いだBTS・V、海外公演で子供を泣かせる!?思いがけぬプレゼントが感動を呼ぶ | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのVが、ロンドン公演で自身の服を子供のファンにプレゼントした。

思いがけないプレゼントを受け取ったファンは感激の涙を流し、Vはステージ外のイギリス・ロンドンでの日常までともに公開して、ファンの視線を釘付けにした。

【写真】V、ロンドンでのオフSHOT

写真のなかのVは、古風な建物を背景に、ネイビーのセットアップを着用した。赤い靴下でポイントを加え、片目を少しつむりながら、余裕のある表情を浮かべた。

ロンドンの街中では、ストライプのシャツとサングラスを合わせ、パン屋でパンを選ぶ姿も残した。エレベーターの鏡を活用した自撮りでは、自身のセンスをあらわにした。

（写真＝V Instagram）

トッテナム・ホットスパー・スタジアムで撮影した写真も目を引いた。Vは、サッカーボールの上に鶏が乗った球団の象徴の前でポーズをとった。ノースリーブで引き締まった腕の筋肉をのぞかせ、強烈な印象を残した。

ステージでは、自由なパフォーマンスと余裕のある表情で観客を魅了した。公演中、脱いだ服を幼いファンに手渡すシーンも収められた。プレゼントを受け取ったファンは喜びを隠しきれず、涙を流した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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