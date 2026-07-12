息子の手を離さなかった俳優ヒョンビン…『愛の不時着』夫婦、米ディズニーでの目撃談 | RBB TODAY

俳優ヒョンビンと女優ソン・イェジン夫妻が、アメリカで息子と家族旅行を楽しむ姿が相次いで目撃された。

最近、海外のSNSには、ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻がカリフォルニアのディズニーランド・リゾートを訪れたという目撃談と写真が投稿された。

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ヒョンビンは白いノースリーブとショートパンツ、帽子を着用した気楽な格好だ。何よりも目を引いたのは、息子の面倒を見る姿だった。

ある目撃者は、「ヒョンビンは終始、息子の手を握っていた」として、「子供はとてもおとなしく、ずっと父親の手を握って歩いていた」と伝えた。子供の容姿に関するコメントも加えられた。

公開された写真のなかで、ヒョンビンは息子の手をしっかりと握って歩いたり、屈みながら子供を見守ったりしている。スクリーンのなかの強烈な俳優の姿ではなく、平凡な父親の顔が見えた。

（写真提供＝OSEN）左からヒョンビン、ソン・イェジン

ソン・イェジンもやはりカジュアルな服装で、家族と遊園地を巡った。目撃者は、「ソン・イェジンは、実際に見てみると本当に美しかった」と雰囲気を伝えた。

また別の目撃談には、「最初は子供だけを見て通り過ぎたのだが、しばらくしてからソン・イェジンだということに気づいた」という反応もあった。トップスターでも、遊園地では、息子と旅行を楽しむ平凡な家族だったという説明だ。

なお、ヒョンビンとソン・イェジンは、tvNドラマ『愛の不時着』で共演後、2022年3月に結婚し、同年11月に息子が誕生した。

結婚後、2人は息子の顔を公にすることなく、静かに家庭を守ってきた。そのため、今回の家族旅行の目撃談に関心が集まっている。

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

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