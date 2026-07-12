「JINさんが僕を英雄に」BTS・JIN、兵役中に出会った後輩アイドルを気遣う美談が話題 | RBB TODAY

ボーイズグループWINNERのカン・スンユンが、KBS 2TV『不朽の名曲』に3年ぶりに出演し、兵役中に出会ったBTSのJINの心温まる美談を伝える。

去る7月11日、韓国で放送された『不朽の名曲』第764回は、ロックバンド「復活（BOOHWAL）」の40周年を記念する「アーティスト キム・テウォン編」が組まれた。

【写真】JINとカン・スンユン、肩組み笑顔

この日、カン・スンユンをはじめとした韓国を代表する“ロックスピリット”を誇る実力派ボーカリストたちが多数出演し、華やかなステージを彩った。

特に、カン・スンユンは、兵役をともにしたBTSのJINとの特別なエピソードを公開し、注目を集めた。

（写真＝KBS 2TV）上段右：左からカン・スンユン、JIN

当時、カン・スンユンが入所した訓練所で助教（訓練兵の教育係）として服務中だったJINは、会ったことがなかったにも関わらず、カン・スンユンの入所を聞いて、先に連絡する温かさを見せた。

カン・スンユンは、「JINさんが『僕と一緒に助教をやろう。助教に選ばれるコツを教えてあげる』と優しくオファーをしてくれた。夢が膨らみ、一生懸命訓練したが、天に助けてもらえず、結局助教にはなれなかった」と名残惜しい気持ちを吐露した。

続けて、“助教JIN”の格別な後輩愛が際立つ美談を加え、人々を和ませた。

彼は、「僕は訓練所を首席で修了したが、JINさんが『頑張りすぎではないか？あまり苦労しないで』と言いながら、通りすがりにチョコを1箱くれた。訓練兵はPX（軍の売店）を利用できない時期だったので、部屋で英雄になった」と誇らしげに武勇伝を語り、周りから羨ましがられた。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

◇カン・スンユン プロフィール

1994年1月21日生まれ。2010年、オーディション番組『Superstar K2』に参加し、翌年の2011年にYGエンターテインメントと契約。2013年、YGエンターテインメントのサバイバル番組『WIN：Who Is Nex』で勝利し、2014年8月にWINNERとしてデビューを果たす。歌手だけでなく、役者としても活躍しており、ドラマ『ハイキック！ 短い足の逆襲』や『刑務所のルールブック』などに出演。安定した演技力と釜山の方言が好評を得ている。

■【写真】太陽も歓迎？JINの除隊現場

■【写真】JIN、兵役中に見せた苦悶の表情…“催涙ガス”訓練

■【写真】JIN＆J-HOPE、軍生活も“ワールドクラス”