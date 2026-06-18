松田龍平に第二子誕生！妻・モーガン茉愛羅がインスタで公表 | RBB TODAY

俳優の松田龍平に第二子が誕生したことを、妻でモデルのモーガン茉愛羅が17日、インスタグラムで公表した。
モーガンはインスタグラムに赤ちゃんの足と、4歳の長男の足を撮影したモノクロ写真をアップ。「先日、無事に新しい命を迎えることができました。」と第二子が誕生したことを報告した。第二子の性別や名前は明らかにしていない。モーガンは「母子ともに健康に過ごしております。我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています。」と母としての想いを綴り、「妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します」と周囲への感謝を伝えた。
この投稿にファンからは「おめでとうございます！！」と祝福のコメントが寄せられている。
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