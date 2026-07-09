渡辺満里奈、パリで雨宮塔子と25年ぶりに再会！ | RBB TODAY

タレントの渡辺満里奈が8日、アメーバオフィシャルブログを更新。約25年ぶりに訪れたフランス・パリで雨宮塔子やカメラマンの友人と再会したことを明かした。

渡辺は「実に25年ぶりくらいのフランスに行ってきました！！」と報告。今回のフランス行きの目的は、フリーアナウンサーの雨宮塔子と友人の女性カメラマン篠あゆみと再会することだったと明かした。雨宮と篠は在仏27年になり、渡辺が二人とパリで前回会ったのは25年前のことだという。二人のことを渡辺は「自分の好きなことを追求する姿は同世代として、本当に励みになります。」と綴った。また、『どうぶつ奇想天外』（TBS系）で共演していた雨宮について「変わらずの天然振りにも癒されました。」と語り、2ショットも公開している。ブログの最後は「私たち、がんばって生きてきたね」とお互いを讃える言葉で結ばれている。

（写真は渡辺満里奈の公式ブログから）

この投稿にファンからは「素敵過ぎて」「久しぶりに会えて良かったですね」「海外は、友達がいて食べもんが美味しいところが最高ですね しかも20年来の旧友なら尚更！」といったコメントが寄せられている。

※渡辺満里奈が雨宮塔子とパリで再開した様子を公開したブログ