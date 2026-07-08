元NMB48・梅山恋和、赤ランジェリーがチラ見のオフショット公開！「めっちゃ可愛いですね」と反響 | RBB TODAY

元NMB48でタレントの梅山恋和が7日、インスタグラムを更新。赤いランジェリーがチラ見えする写真集のオフショットを公開した。
梅山は七夕にちなみ「みんなの願い事なにー？」と投稿。ベッドの上に寝転がるショットをアップした。梅山は赤いランジェリーに柄のシャツを羽織っただけの姿で、寝転んだ胸元からは扇情的な赤いブラジャーがチラ見えしている。他にもベッドの上に寝そべった梅山が、頬杖をついてこちらを見てほほ笑むものや、目をつぶった姿など、4枚のオフショットが公開された。
この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いですね」「ここなちゃんきれいです♡」と梅山を絶賛するコメントや「恋和ちゃんの素敵な1面をこれからも発見できますように」「恋和ちゃんが毎日幸せでいられますよういられますように」と願い事を伝えるコメントが寄せられている。
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