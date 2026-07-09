元日向坂46・宮田愛萌、腫れた顔をSNS公開！「そんなに腫れるの？」とファンも驚愕 | RBB TODAY

元日向坂46の宮田愛萌が8日、公式Xを更新。親知らずを抜いて片側の頬がぷっくりと腫れた顔を公開した。

宮田は「こないだ親知らず抜いた。↓その翌日の寝起き5分の姿(腫れたてほやほや)」と自撮り写真をアップ。ピンクのTシャツを着た宮田の右側の頬はぷっくりと腫れており、無事な左側と比べるとその差は歴然としている。宮田の色白の頬が大きく腫れ、少し痛々しいショットだ。

この投稿にファンからは「そんな腫れるの」「すごい！！加工アプリ？って思っちゃう」と驚きのコメントが寄せられている。また「もちりほっぺがきゅーとです」「すご……これで可愛いのもすごい」と、頬が腫れても可愛さを維持している宮田に、ファンも感心していた。

※宮田愛萌が親知らずを抜いて頬が腫れた姿を公開した投稿