元日向坂46・宮田愛萌、腫れた顔をSNS公開！「そんなに腫れるの？」とファンも驚愕 | RBB TODAY

元日向坂46の宮田愛萌が8日、公式Xを更新。親知らずを抜いて片側の頬がぷっくりと腫れた顔を公開した。
宮田は「こないだ親知らず抜いた。↓その翌日の寝起き5分の姿(腫れたてほやほや)」と自撮り写真をアップ。ピンクのTシャツを着た宮田の右側の頬はぷっくりと腫れており、無事な左側と比べるとその差は歴然としている。宮田の色白の頬が大きく腫れ、少し痛々しいショットだ。
この投稿にファンからは「そんな腫れるの」「すごい！！加工アプリ？って思っちゃう」と驚きのコメントが寄せられている。また「もちりほっぺがきゅーとです」「すご……これで可愛いのもすごい」と、頬が腫れても可愛さを維持している宮田に、ファンも感心していた。
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元日向坂46・宮田愛萌、本日発売の初写真集から“ギリギリ”ショットを公開 | RBB TODAY
宮田愛萌の初写真集から大人の魅力的なショットを公開し、ファンから歓喜や期待の声が寄せられている。
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