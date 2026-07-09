蒼井優主演×生方美久脚本のTBSドラマ『Tシャツが乾くまで』が、明日放送スタート！ | RBB TODAY

蒼井優が主演するTBS系金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」の第1話が、明日10日よる10時から放送される。

蒼井にとって地上波連続ドラマの主演は18年ぶり。TBS連続ドラマでの主演は同作が初となる。共演には中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチが名を連ねる。

（C）TBS

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脚本を手掛けるのは、『silent』『いちばんすきな花』『海のはじまり』（全てフジテレビ系）などで注目を集めた生方美久氏。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描く生方氏が、今回は「喪失」と「再生」をテーマに、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の姿をオリジナルストーリーで紡ぐ。

蒼井が演じる主人公・咲子は40歳。出版社で結婚情報誌の編集担当として働く女性で、仕事は優秀ながら私生活では面倒くさがりで少し抜けた一面も持つ。何事もまっすぐ純粋に受け取るタイプで、愛する夫と幸せな結婚生活を送っている。

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しかしある夏の日、もう一組の夫婦と共にとある事故に巻き込まれたことをきっかけに、当たり前に続くと思っていた二組の幸せな日常が突如として崩れ去っていく。さらにその事故が暴いたのは、愛する人の「第3金曜日の秘密」だった——。

「第3金曜日」「行方不明」「Tシャツ」というキーワードが何を意味するのか。二組の夫婦の喪失から始まる愛と秘密の物語が幕を開ける。

放送は7月10日(金)よる10時～10時54分、TBS系にて。