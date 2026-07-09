細いウエストとクールな美貌がかっこよすぎ！『鳴潮』ガルブレーナが美脚を生かした抜群のスタイルで魅せる【写真9枚】 | RBB TODAY

5月5～10日にかけて東京・池袋サンシャインシティでコスプレイベント「acosta!@池袋サンシャインシティ」が開催されました。
【コスプレ】ショーパンがクールな「セイバーオルタ」、大胆な『NIKKE』や人気VTuberまで「アコスタ池袋」美女レイヤー11選【写真53枚】 | インサイド
5月5～10日にかけて開催された【GW特別企画】acosta!@池袋サンシャインシティ 参加の美麗レイヤーをまとめてお届けします。
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GW特別企画】と銘打って開催された今回の「acosta!」はスペシャルコンセプトウィークとして「学生限定」「25歳以上限定」「男装限定」「オールジャンル」と日別にジャンル分けし、参加人数も通常の30％に制限して開催されました。普段は大勢の参加者でかなりの混雑を見せる同イベントですが、人数やジャンルの制限もあり、今回はいつもよりゆったりとイベントを楽しむ姿が見られました。
5月に入りすっかり暖かくなったイベント会場は、時折強い風に見舞われながらもおおむね好天にめぐまれ、参加者は『Fate/Grand Order』『勝利の女神:NIKKE』など人気ゲームから「にじさんじ」「ぶいすぽっ!」などのVTuber、新旧人気アニメまで、思い思いのコスプレに興じていました。
【コスプレ】美脚がまぶしい人気キャラがずらり！『原神』『バイオハザード』『NIKKE』など「アコスタ池袋」美女レイヤー9選【写真41枚】 | インサイド
5月5～10日にかけて開催された【GW特別企画】acosta!@池袋サンシャインシティ 参加の美麗レイヤーをまとめてお届けします。
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本稿では『鳴潮』ガルブレーナのコスプレでイベントに参加したこむ（X：@io_qxx）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。細い腰と美脚露わな抜群スタイルにクールな美貌と鋭い視線を見せ、颯爽と銃を構える姿に見惚れてしまう美女レイヤーに注目です。
ガルブレーナ『鳴潮』／こむ（X：@io_qxx）
撮影：tama（X：@tama_0811_）
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(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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