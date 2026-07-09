細いウエストとクールな美貌がかっこよすぎ！『鳴潮』ガルブレーナが美脚を生かした抜群のスタイルで魅せる【写真9枚】 | RBB TODAY

5月5～10日にかけて東京・池袋サンシャインシティでコスプレイベント「acosta!@池袋サンシャインシティ」が開催されました。

GW特別企画】と銘打って開催された今回の「acosta!」はスペシャルコンセプトウィークとして「学生限定」「25歳以上限定」「男装限定」「オールジャンル」と日別にジャンル分けし、参加人数も通常の30％に制限して開催されました。普段は大勢の参加者でかなりの混雑を見せる同イベントですが、人数やジャンルの制限もあり、今回はいつもよりゆったりとイベントを楽しむ姿が見られました。

5月に入りすっかり暖かくなったイベント会場は、時折強い風に見舞われながらもおおむね好天にめぐまれ、参加者は『Fate/Grand Order』『勝利の女神:NIKKE』など人気ゲームから「にじさんじ」「ぶいすぽっ!」などのVTuber、新旧人気アニメまで、思い思いのコスプレに興じていました。

本稿では『鳴潮』ガルブレーナのコスプレでイベントに参加したこむ（X：@io_qxx）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。細い腰と美脚露わな抜群スタイルにクールな美貌と鋭い視線を見せ、颯爽と銃を構える姿に見惚れてしまう美女レイヤーに注目です。

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撮影：tama（X：@tama_0811_）