ももクロ・佐々木彩夏がTIF2026に出演決定！7月31日にお台場のステージへ | RBB TODAY

フジテレビTOKYO IDOL PROJECTは、世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）の出演者第22弾を発表した。
今回出演が決定したのは、ももいろクローバーZのメンバーとして活躍する佐々木彩夏。出演日は7月31日（金）となる。
佐々木は6月12日に30歳記念ソング『30 STREET!!!』をリリースし、2027年1月30日には東京体育館でのソロコンサート開催も決定。ソロ活動においても精力的な動きを見せ、唯一無二の“アイドル力"で多くのファンを魅了し続ける佐々木が、今年もTIFのステージに登場する。
TIFは2010年に初開催して以来、年々規模を拡大し、15周年を迎えた昨年の「TIF2025」では総勢214組・1561名のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、記念イヤーにふさわしい盛況ぶりを見せた。
16年目を迎えるTIF2026は7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催される。
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