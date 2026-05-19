TIF初出場！ FULIT BOXの立花ことりが『FLASH』で水着グラビアを披露！ | RBB TODAY

「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）に初出場が決定したアイドルグループのFULIT BOX。同グループのセンタ―を務める立花ことりが、なんと『FLASH』に登場している。スレンダーボディと色白の美肌、はつらつとした表情がまぶしい王道の水着グラビアは必見だ。
立花はFULIT BOXの赤色担当としてデビューし、チェキ撮影会では長蛇の列ができるなど絶大な人気を誇る。
『TOKYO IDOL FESTIVAL』は、注目のアイドルが総出演する夏の一大イベント。前哨戦となる『メインステージ争奪LIVE』は6月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYで開催される。
【TIF2025】STU48が灼熱のなかパフォーマンス！「皆さん、最高の夏を過ごして！」 | RBB TODAY
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【TIF2025】青ビキニで汗だくパフォーマンス！9年連続出場のCYBERJAPAN DANCERSが貫禄見せつける | RBB TODAY
ダンスグループ・CYBERJAPAN DANCERSが2日に行われた世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」（8月1～3日、お台場・青海周辺エリア）のSMILE GARDENステージに登場し、パフォーマンスを披露した。
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【TIF2025】柏木由紀がTIFでソロライブ「体が動く限りアイドルを続けていきたい」 | RBB TODAY
2024年4月にAKB48を卒業した柏木由紀が2日、都内で開催中のアイドルの夏の祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」に出演しソロライブを行った。
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