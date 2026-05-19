TIF初出場！ FULIT BOXの立花ことりが『FLASH』で水着グラビアを披露！ | RBB TODAY

「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）に初出場が決定したアイドルグループのFULIT BOX。同グループのセンタ―を務める立花ことりが、なんと『FLASH』に登場している。スレンダーボディと色白の美肌、はつらつとした表情がまぶしい王道の水着グラビアは必見だ。

立花はFULIT BOXの赤色担当としてデビューし、チェキ撮影会では長蛇の列ができるなど絶大な人気を誇る。

『TOKYO IDOL FESTIVAL』は、注目のアイドルが総出演する夏の一大イベント。前哨戦となる『メインステージ争奪LIVE』は6月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYで開催される。