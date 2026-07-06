平野美宇、乃木坂46ファン歴10年！「真夏の全国ツアー」参戦報告にファンから「10年越しに同じ場所、エモすぎる」の声 | RBB TODAY

卓球女子日本代表の平野美宇が自身のX（旧ツイッター）を更新。乃木坂46の「真夏の全国ツアー」に参戦したことを報告し、乃木坂46メンバー、一ノ瀬美空、賀喜遥香、金川紗耶、菅原咲月との豪華なオフショットを公開した。
平野は「初めてLIVEに参戦したのが、2016年の真夏の全国ツアーでした！10年前！！」と当時を懐かしみつつ、ツアー座長の一ノ瀬美空のタオルを購入したことを明かした。終演後には、過去にリモート対談した賀喜遥香らメンバーと直接挨拶を交わしたといい、満面の笑みでの記念写真を披露した。
客席から見上げていた憧れのステージから10年が経ち、今や楽屋でメンバーと並ぶ姿にファンは大興奮。SNS上では「10年越しに夢を叶えてる姿が素晴らしい！」「対談したメンバーと今でも繋がっているのが素敵」「美宇ちゃんの楽しそうな笑顔に癒やされる」といった絶賛のコメントが寄せられている。
※平野美宇、乃木坂46の「真夏の全国ツアー」に参戦したことを報告
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乃木坂46、真夏の全国ツアー2026が福井で開幕 | RBB TODAY
乃木坂46の真夏の全国ツアー2026が福井で開幕した。グループ史上最大規模となる全国8都市18公演を6月から8月にかけて実施。ファイナルは明治神宮野球場で8月20日～23日に開催される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/14/249295.html続きを読む »