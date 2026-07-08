CANDY TUNE・立花琴未がXのフォロワー数20万人達成を報告！「この瞬間を待ってた」とファンも歓喜 | RBB TODAY

8日、CANDY TUNEの立花琴未がXを更新。公式Xのフォロワー数が20万人を達成したことを報告した。
立花は「X、20万人様！いつもありがとうございます」と投稿。立花は2021年5月に公式Xを開設しており、約5年でフォロワー数20万人を達成した。投稿には青いジャケット姿の立花の自撮りショットが添えられている。
この投稿にファンからは「本当におめでとうだよー！」「この瞬間を待ってた」「もっともっと倍の倍に増やしていきましょう」と祝福のコメントが寄せられている。
CANDY TUNE・立花琴未がCanCam専属モデルに！SNSで「美しすぎる」と注目 | RBB TODAY
・CANDY TUNEの赤色担当・立花琴未がCanCam専属モデルに加入することが明らかになった。 ・4月発売の6月号での初登場がSNSで大バズりし、編集部が専属オファーを決断した。 ・専属デビューとなる8月号は6月23日発売で、4ページのお披露目特集が掲載される予定だ。
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【NHK紅白】CANDY TUNE、「“倍倍！”で最高のパフォーマンスを届けたい」 | RBB TODAY
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