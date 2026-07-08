CANDY TUNE・立花琴未がXのフォロワー数20万人達成を報告！「この瞬間を待ってた」とファンも歓喜 | RBB TODAY

8日、CANDY TUNEの立花琴未がXを更新。公式Xのフォロワー数が20万人を達成したことを報告した。

立花は「X、20万人様！いつもありがとうございます」と投稿。立花は2021年5月に公式Xを開設しており、約5年でフォロワー数20万人を達成した。投稿には青いジャケット姿の立花の自撮りショットが添えられている。

この投稿にファンからは「本当におめでとうだよー！」「この瞬間を待ってた」「もっともっと倍の倍に増やしていきましょう」と祝福のコメントが寄せられている。

※立花琴未がXのフォロワー数20万人達成を報告する投稿