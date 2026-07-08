乃木坂46・5期生メンバーが新CMで爽やかテニスウェア姿に！ | RBB TODAY

乃木坂46の5期生が出演するコーセーの新TVCM「メイク仕上げの新習慣！」篇が、7月8日よりYouTubeにて先行公開され、7月10日より全国で順次放映が開始される。

©乃木坂46LLC

同CMでは「メイク キープ」シリーズのキャンペーンイメージキャラクターとして就任3年目となる5期生11人が出演。「仕上げにシュッ！」を合言葉に、メイクを絶対に落としたくない3つの日常シーンに挑戦する様子を描いている。

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仲の良さで知られる5期生メンバーの掛け合いや、今回の撮影で初めてテニスに挑戦する池田の新しい一面が見どころになっているほか、CM楽曲には7月22日発売の乃木坂46ニューシングル「是非に及ばず」に収録される新曲「告白したい病」が使用されている。

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また、7月16日から8月31日まで対象の「メイク キープ」シリーズ商品を購入して応募すると、抽選で5期生・6期生メンバーの直筆メッセージ＆サイン入りチェキなどが当たる「推しの可愛さをキープする！購入キャンペーン」も開催される。キャンペーン期間中には、6期生にとって初めて全員が出演するスペシャルWEBムービーも順次公開予定だ。

メンバーのインタビューでは、3年連続でこのシリーズの撮影に参加している菅原が「毎年撮影するたびに、メンバー全員の愛が深まっている」とコメント。井上は「1年経って大人になったなと感じられる機会でした」と振り返った。

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また、この夏の展望について、井上は「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」のチェアマン就任と乃木坂46の出演決定について語り、真夏の全国ツアーとあわせて「皆さんと一緒に盛り上がることができたら嬉しいなって思います！」と意気込みを語った。池田も全国ツアーで5期生加入後に初めて訪れる横浜・福井の会場について「今からとても楽しみです」と期待を寄せた。