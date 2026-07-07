堀未央奈、美脚が映えるショートパンツ姿を披露！ | RBB TODAY

元乃木坂46の堀未央奈が6日、インスタグラムを更新。美脚が映えるショートパンツ姿を披露した。

堀は「7がつ なつ、すきだよ～～」と自撮りをアップ。キャップに肩だしのトップス、ショートパンツを合わせた涼し気なスタイルで、カフェでくつろぐ様子を投稿した。ショートパンツはかなり短めで、堀の美脚を堪能できるショットとなっている。写真は全部で3枚あり、堀のリラックスした表情が垣間見えるものや、キャップで目元を隠したクールな雰囲気のものなどがアップされている。