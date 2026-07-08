「最高酒量は焼酎9本」発言で話題の初代韓国アイドル、当時の活動は“ほぼ飲酒状態”だった？衝撃の過去告白 | RBB TODAY

ガールズグループBaby V.O.X出身のシム・ウンジンが、過去に酒を飲んだ状態で番組に出演したことを明かした。

最近、Baby V.O.Xのシム・ウンジンとイ・ヒジンが運営するYouTubeチャンネルを通じて、2人が旅行に出かけた様子が公開された。

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この日、2人は肉とともにワインを楽しみながら、過去の活動時代を振り返った。自然と酒量の話になると、シム・ウンジンは「一番よく飲んでいたのは20代の頃だった。ほぼ毎日飲んでいた」とし、「1日5本程度だった」と打ち明けた。

シム・ウンジン

イ・ヒジンも当時のことを鮮明に覚えていた。彼女は「両手に缶コーヒーを持って出勤すると、お互いに『あなたも飲んだ？』と言っていた」と話し、笑いを誘った。

（画像＝シム・ウンジン、イ・ヒジンのYouTubeチャンネル）

シム・ウンジンは、さらに驚くべき告白をした。彼女は「2002年のワールドカップのときは、私は85％が飲酒放送だった」と明かした。これにイ・ヒジンは「ウンジンは酒を飲んだ状態で放送に臨むことが多かった。歌っているときにずっとアドリブを入れていた」と、当時のシム・ウンジンの姿を再現した。

シム・ウンジンは「ライブだからすごく楽しかった。それにワールドカップだったから、そのときはそうならざるを得なかった」とし、「当時22歳だったので、そういうこともあった」と振り返った。

過去にシム・ウンジンは、番組を通じて自身の最高酒量が焼酎9本だと明かし、話題を集めたことがある。その後もシム・ウンジンは、「酒量はどれくらいか」という質問に「自分でも分からない。ただたくさん飲んでいた」と答えたほか、新居に自分専用のバーを作ったと明かすなど、芸能界を代表する愛酒家らしい一面を見せた。

（画像＝1theK Originals）

なお、シム・ウンジンは1997年にBaby V.O.Xのメンバーとしてデビューし、K-POP第1世代ガールズグループの全盛期を牽引した。その後、2021年に俳優チョン・スンビンと結婚。彼女は2024年から体外受精の施術を始め、これまでに5回失敗を経験したと明かしている。

現在、シム・ウンジンはイ・ヒジンとともにYouTubeチャンネルを運営し、ファンと交流している。

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