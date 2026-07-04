 「破壊力抜群の肉体！」デカさ際立つ白ワンピ、韓国人気チアの見事な恵体に釘付け | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

「破壊力抜群の肉体！」デカさ際立つ白ワンピ、韓国人気チアの見事な恵体に釘付け

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
「破壊力抜群の肉体！」デカさ際立つ白ワンピ、韓国人気チアの見事な恵体に釘付け
  • 「破壊力抜群の肉体！」デカさ際立つ白ワンピ、韓国人気チアの見事な恵体に釘付け

韓国の人気チア、ソ・ヒョンスクが爽やかな夏コーデを披露した。

ソ・ヒョンスクは最近、自身のインスタグラムを更新。

【写真】デカい恵体のソ・ヒョンスク

海辺を訪れた際の写真を複数枚公開した。

公開された写真では、体のラインに沿うタイトな白のロングワンピースに、淡いグリーンのカーディガンを合わせた爽やかなコーディネートを披露。青い海と空を背景に笑顔を見せたり、しゃがんでスマートフォンを操作したり、後ろ姿を見せながら歩くなど、自然体な姿を収めている。

シンプルな装いながらも抜群のスタイルが際立っており、ファンからは「まるで女神」「本当にきれい」「夏の妖精みたい」「爽やかで美しい」「破壊力抜群の肉体！」「見惚れてしまう」といった反応が寄せられた。

ソ・ヒョンスク
（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

◇ソ・ヒョンスク プロフィール

1994年4月22日生まれ。韓国・仁川出身。身長168cm。2014年からチアガールとしての活動を始めた。ショートカットがトレードマークで、過去には表紙を飾った男性誌が完売を記録したこともあった。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、Vリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWON、男子ハンドボールHリーグの仁川都市公社でチアガールを務めている。

【写真】とんでもない爆乳！！ソ・ヒョンスクの大胆SHOT

【写真】ソ・ヒョンスク、男性誌で見せたド迫力ボディ

【写真】「デカすぎる」美女チア、アン・ジヒョンの水着姿

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top