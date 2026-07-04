ブラトップ透け透け…LE SSERAFIM・チェウォン、シースルー衣装の“寝そべり姿”にドキッ「無防備すぎる」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンが、ファンを魅了した。

チェウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ブラトップ透け透け…チェウォンの“寝そべり姿”

公開された写真には、ブルーの砂が敷き詰められたセットで撮影に臨むチェウォンの姿が収められている。彼女はラメ感のあるシースルートップスにショートパンツを合わせた大胆な衣装を着こなし、ファンの視線を集めた。

砂の上に寝そべってカメラを見つめるカットでは、幻想的な雰囲気のなか、チェウォンならではの透明感が際立っている。

投稿を見たファンからは「カワイイ」「無防備すぎる」「本当に美しい」「惚れた」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チェウォンInstagram）

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは7月11日・12日、仁川インスパイアアリーナで2度目のワールドツアー『LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』の幕を上げ、世界中のファンと会う予定だ。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

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