嵐メンバーとも共演のチェ・ホンマンが女装、「夢に出てきそう」な衝撃変身　美女トリオ結成 | RBB TODAY

破壊力満点のビジュアルだ。

芸人のキム・ウォンフンは7月2日にインスタグラムを更新。

【写真】女装チェ・ホンマン

「夢に出てきそう」「悪質コメントをください」として、複数の写真を投稿した。

公開された写真のキム・ウォンフンは、中国風の衣装を身にまとい、顔には白いメイクを施している。これに負けじと、同じく芸人のチョ・ジンセ、格闘家のチェ・ホンマンも衝撃的な変身を披露した。

特に中央のチェ・ホンマンは、圧倒的な体格で両脇のキム・ウォンフンとチョ・ジンセを抱き寄せるなど、ひときわ強い存在感を放っている。

写真を見たネットユーザーからは、「外交問題にならない？」「本当に怖い」「面白すぎる」といった反応が寄せられた。

（写真＝キム・ウォンフンInstagram）

218cmの身長と150kgを超える巨体を武器に格闘技界で活躍し、日本ではドラマ『怪物くん』（10）で嵐の大野智と共演したことでも知られるチェ・ホンマンは。3人は昨年、YouTubeチャンネルでの共演を機に親交を深めた。最近では、韓国配信サービス「wavve」のオリジナルバラエティ番組『ガリバー旅行記』にもそろって出演し、海外旅行を楽しんだ。今回公開された写真は、その際のオフショットだという。

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