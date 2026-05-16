嵐のラストツアーがBlu-rayとDVDで発売決定！ライブフォトブックも発売！ | RBB TODAY

嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が、LIVE Blu-ray＆DVDとして11月3日（火) に発売されることが発表された。

収録されるのは31日（日）に東京ドームで行われるツアーファイナルのライブ映像。ファミクラストア オンライン限定で販売される。商品発売日の11月3日は嵐のデビュー日だ。

通常版と嵐ファンクラブ会員限定盤がBlu-ray版とDVD版で発売される。嵐ファンクラブ会員限定盤では特典映像として、2025年5月のグループ活動再開発表からツアーファイナルまでの5人の様子を記録したメイキング映像「ARASHI Behind the scenes 2025-2026」、2025年6月からファンクラブ限定で配信された「嵐 Movie」のメンバー誕生日回5本、各メンバーのコメンタリーを加えた「ARASHI Movie＆Commentary」が特別収録される。嵐ファンクラブ会員限定盤は6月15日（月）23時59分まで、通常版は2027年3月31日（水）23時59分までそれぞれファミクラストア オンラインにて購入申込が可能だ。

また同日11月3日（火）にファミクラストア オンライン限定でライブフォトブックの発売も決定。ライブ本番のメンバーの姿はもちろん、各ドームでの楽屋での姿や当日リハーサルの様子などが収められている。

※嵐 公式Xの投稿