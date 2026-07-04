スイムウェア姿で“ふっくらお腹”を大胆披露…妊娠中の元K-POPアイドル、グアム満喫 | RBB TODAY

ガールズグループRAINBOW出身のコ・ウリが、スイムウェア姿を披露した。

コ・ウリは最近、自身のSNSに写真を公開し、グアムで胎教旅行を満喫した近況を伝えた。

【写真】コ・ウリ、スイムウェアSHOT

写真のコ・ウリは、可愛らしい花柄レースを頭巾のようにまとい、ベビーシューズを手に海辺に立っている。ピンク色のスイムウェアを着用したコ・ウリは、大きく膨らんだお腹のDラインを披露。その一方で、すらりと伸びた美脚と変わらぬ美貌で視線を奪った。

投稿を見たファンからは「本当にきれい」「水着がとても可愛いですね」「出産前に胎教旅行なんて、本当にすごく素敵です」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝コ・ウリInstagram）

なお、コ・ウリは2022年、9歳年上の実業家と結婚した。

◇コ・ウリ プロフィール

1988年2月22日生まれ。2009年にガールズグループRAINBOWのメンバーとしてデビューし、『A』『Mach』『To Me』などのヒット曲で愛された。RAINBOWはKARAの妹分グループとして注目を集めたが、2016年10月の契約終了に伴いメンバー全員が退社し、解散した。女優としても活動しており、『天女がいなきゃ?!』『気分の良い日』『女王の花』『恋愛じゃなくて結婚』『たった一人の私の味方』『こんにちは? 私だよ!』など数多くの作品に出演。2022年10月、年上の事業家と結婚した。

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