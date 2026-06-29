相沢菜々子、髪をばっさり切ってショートカットに大胆ヘアチェンジ！「小顔がさらに小顔に見える」とファンに大好評 | RBB TODAY

グラビアアイドルで元レースクイーンの相沢菜々子が27日、Xを更新。髪をばっさり切ってショートカットにしたショットを公開した。
相沢は「髪を切りました」と投稿。ロングヘアだった髪はあごのラインで切られ、ショートカットになっている。身長173cm、スリーサイズはB84・W58・H88という圧倒的なプロポーションを誇る相沢だが、髪を切ったことで「10頭身ですbyマネ」とよりスタイルの良さが際立つようになったそう。
この投稿にファンからは「ショートも似合いすぎてめろめろだわ」「小顔がさらに小顔に見えて似合って可愛いです。」「凄く爽やかな美しさです」と絶賛するコメントが寄せられている。
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