 相沢菜々子、髪をばっさり切ってショートカットに大胆ヘアチェンジ！「小顔がさらに小顔に見える」とファンに大好評 | RBB TODAY
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相沢菜々子、髪をばっさり切ってショートカットに大胆ヘアチェンジ！「小顔がさらに小顔に見える」とファンに大好評

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相沢菜々子（©︎渡辺慎一）
  • 相沢菜々子（©︎渡辺慎一）
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　グラビアアイドルで元レースクイーンの相沢菜々子が27日、Xを更新。髪をばっさり切ってショートカットにしたショットを公開した。

　相沢は「髪を切りました」と投稿。ロングヘアだった髪はあごのラインで切られ、ショートカットになっている。身長173cm、スリーサイズはB84・W58・H88という圧倒的なプロポーションを誇る相沢だが、髪を切ったことで「10頭身ですbyマネ」とよりスタイルの良さが際立つようになったそう。

相沢菜々子（©︎渡辺慎一）

　この投稿にファンからは「ショートも似合いすぎてめろめろだわ」「小顔がさらに小顔に見えて似合って可愛いです。」「凄く爽やかな美しさです」と絶賛するコメントが寄せられている。


相沢菜々子が9頭身のランジェリーグラビア披露！『FLASH』最新号に登場 | RBB TODAY
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9頭身レースクイーン・相沢菜々子、バイクにまたがる美脚ショットにファン歓喜 | RBB TODAY
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