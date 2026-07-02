「ミスアクション2027」募集開始！グランプリには表紙掲載と写真集発売が確約 | RBB TODAY

双葉社が発行する漫画雑誌「漫画アクション」は、グラビアアイドルを対象としたミスコン「ミスアクション2027」の募集を2025年7月1日（水）より開始した。
「ミスアクション」は「漫画アクション」が主催するグラビアアイドルのミスコンで、2025年に8年ぶりに復活開催される。グランプリ受賞者には「漫画アクション」の表紙巻頭グラビア掲載と紙写真集の発売が確約されるという、業界でも注目度の高い大型企画だ。
2025年のグランプリには、コスプレイヤーやコンカフェオーナーとしても知られる輪湖チロルが選ばれ、写真集『チロル、解禁。』が発売された。2026年のグランプリである七海まりも、すでに「漫画アクション」の表紙巻頭グラビアを飾っており、写真集の撮影も終えており、秋頃の発売が予定されている。
グランプリはファンの応援投票によって決定する仕組みで、2027年2月に発表される予定だ。今年はどのようなアイドルがグランプリに輝くのか、注目が集まっている。
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次世代アイドルを発掘！「ミスアクション」が約8年ぶりに復活 | RBB TODAY
『漫画アクション』（双葉社）の名を冠したミスコン「ミスアクション」が、約8年ぶりに復活する。
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