沢口愛華がビキニで表紙&20ページグラビア！横野すみれ、松島かのんら“1冊まるごと水着グラビア”収録！ | RBB TODAY

1冊まるごと水着グラビアが楽しめる『BOMB Love Special 2026』（ワン・パブリッシング）が26日に発売された。A4ワイド判のビッグサイズで、最新ビキニ撮り下ろしカットが多数収録されている。

同誌の表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華。テーマは「愛」の深さ。大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で真っ赤な絨毯の上やお風呂でしっとりとした雰囲気を演出し、オレンジ柄のレースビキニでは様々な角度からのボディラインを披露。

『BOMB Love Special 2026』（ワン・パブリッシング）

さらに黒の変形ビキニでフェルメールを思わせる陰影ある瞬間を切り取り、最後はワンピースからピンクのビキニへと展開。ベッドに横たわる距離感近めの視線がドキドキ感を高める。グラビアデビューから約8年、変わることのない「愛」を感じさせる20ページグラビアとなっている。

裏表紙を飾るのは、現在放送中のドラマ『犬飼さんは隠れ溺愛上司』でヒロイン役を務め注目を集める横野すみれだ。彼女目線での彼シャツ姿や、強めのアニマル柄チューブトップ水着など、緩急自在な溺愛ボディを14ページにわたって披露している。

『BOMB Love Special 2026』（ワン・パブリッシング）

このほか、アイドルグループ“Sophià la Mode”としても活躍する南みゆかの14ページグラビアや、制コレ22準グランプリの松島かのんの二十歳になって初のグラビアを披露。百田汐里の青春感いっぱいなビキニ姿や池本しおり、花咲楓香も美ボディを披露している。

夏本番を前に、最新ビキニの撮り下ろしグラビアが詰まった本作は、グラビアファンにとって見逃せない一冊となりそうだ。