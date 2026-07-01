沢口愛華、大人の色気漂うボディライン公開！ | RBB TODAY

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沢口愛華、大人の色気漂うボディライン公開！

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沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔
  • 沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔
  • 沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔

　令和のグラビアクイーンとして注目を集める沢口愛華が、写真週刊誌『FLASH』（光文社）6月30日発売号に登場した。

　誌面では、現在発売中の最新デジタル写真集『innocent white』より、花柄の水着姿で切ない表情やしなやかなボディラインが印象的な垂涎カットが公開されている。

沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔
沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔

　沢口は2003年2月24日生まれの23歳。「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞して以降、グラビアアイドルとしてのキャリアをスタートし、各誌を席巻中。現在はグラビア活動に加え、スーパーフォーミュラオフィシャルアンバサダーを務めるなど、タレントとしても活動中だ。

　FLASHデジタル写真集『innocent white』は「kokode digital」（ココデジ）および各電子書店にて発売中だ。


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