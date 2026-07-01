人気のサロモ・緑川春菜、医科大卒のグラドル・石橋てるみらがセクシーグラビア！『FLASH』 | RBB TODAY

写真週刊誌『FLASH』（光文社）の最新号に人気サロンモデル・緑川春菜、医科大卒グラドル・石橋てるみのほか、新田妃奈、安藤笑、兵頭美波が登場し、個性豊かなグラビアを披露している。

緑川春菜は神奈川県出身の28歳。10代から読者モデルやアイドルとして活動し、現在はサロンモデルとして全国の有名美容室のSNSに登場し、注目を集める存在だ。「サロンモデルという存在をもっと知ってもらいたい」という気持ちからグラビアを始めたという彼女。同号での６ページのグラビアは、表情・ポーズともにモデルとしての存在感を存分に発揮したものとなっている。

緑川春菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノツトム

石橋てるみは医科大に現役合格後、10年間在籍して今春卒業したという異色の経歴を持つグラドルだ。誌面では身長171センチ、Fカップのバストを持つ圧倒的なプロポーションを６ページにわたって見せつけている。大学に10年在籍したことから「永遠の女子大生」という肩書きだった彼女。インタビューではその来歴とは裏腹に、自らの甘えん坊な一面についても話している。

石橋てるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

石橋てるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

石橋てるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

なお、デジタル写真集『そっと、見つめて』『ふわり、ほどけて』が「kokode digital」および各電子書店で発売中だ。

白百合女子大学卒業後にグラビアアイドルとして活動する新田妃奈は、現在「RIZINガール2026」も務める。在学中に「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリを獲得した経歴を持ち、Hカップの圧倒的なプロポーションを誌面で披露している。3rd DVD『甘美な誘惑』（スパイスビジュアル）も発売中だ。

新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

安藤笑は国立大学卒の才媛で幼稚園・小学校・中学校教諭の免許を持つ異色のレースクイーン。2011年に地元愛知のご当地アイドルとしてデビューし、2026年3月からレースクイーンとして活動している。4月の初登場時から親しみやすい笑顔と抜群のプロポーションが話題を呼び、今号で再登場を果たした。

安藤笑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

安藤笑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

FLASHデジタル写真集『才色兼備の素顔』が「kokode digital」（ココデジ）＆各電子書店で発売中だ。

アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」の兵頭美波は、昨年グループ加入後にグラビアデビューを果たしたばかり。「ポージングのレパートリーを増やそうと、写真集を見て勉強中です」と語る成長途上の彼女が、初々しさ溢れる5ページのグラビアを届けている。