ILLIT、「FNS歌謡祭 夏」でCUTIE STREETとコラボ！かわいさ満点のステージで魅了！ | RBB TODAY

5人組ガールグループILLIT（アイリット）が、7月1日放送のフジテレビ系列「2026 FNS歌謡祭 夏」に出演し、持ち前の愛らしさと洗練されたテクノサウンドによる"反転魅力"で視聴者を圧倒した。

同番組の名物コラボステージでは、ILLITとCUTIE STREETによるスペシャルコラボレーションが実現。それぞれの代表曲「Almond Chocolate」と「かわいいだけじゃだめですか？」をメドレーで披露した。

ILLIT&CUTIE STREET集合ショット

ILLITの初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、昨年2月のリリース以降、K-POPグループの日本オリジナル曲として異例のロングヒットを記録。CUTIE STREETと共に、曲に込められた“推しへの想いや恋心"を瑞々しい音色で歌い上げた。

続く「かわいいだけじゃだめですか？」は、TikTokをはじめとするSNSでダンスチャレンジ動画が拡散され、Z世代を中心に社会現象を巻き起こしているCUTIE STREETの代表曲。手振りを取り入れたキュートなパフォーマンスを展開し、画面越しからもハッピーなエネルギーが伝わる、かわいさ満点のステージで魅了した。

続いてILLITは、世界中で話題沸騰中の最新曲「It's Me」を日本のテレビで初披露した。“かわいい”コラボステージから一転、リズム感のあるステップとシンクロ率の高いシャープなフォーメーションダンスを展開。ILLITのシグネチャーダンスである「魔法少女」風の手の動きも目を引き、芯のある力強い眼差しと圧倒的なカリスマ性でギャップのある多様な魅力を発揮した。

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「It's Me」は4月のリリース以降、中毒性の高いサウンドがトレンドを席巻。公式活動終了後も韓国の音楽番組で4冠を達成し、Spotifyの「ウィークリー トップ アーティスト グローバル」へ初チャートインを果たした。日本でもBillboard JAPANのストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」において、7週連続（5月20日公開～7月1日公開分）で女性アーティスト最高位をキープしている。

またILLITは現在、初のライブツアー日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START' in JAPAN』を開催中。愛知・大阪・福岡に続き、7月は兵庫・東京を含む全5都市11公演を巡る。さらに、Japan 2nd Single「I Got Your Back」が7月26日にデジタル配信、29日にCDリリース予定。8月4日には『めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス』、9日には『LuckyFes'26』への出演も決定している。