ILLIT、日本ツアー初日にJapan 2nd Single『I Got Your Back』をサプライズ発表！「ILLITと最高の夏に」 | RBB TODAY

ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）が、6月13日に愛知県芸術劇場で開催された初のライブツアー日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START︎❤' in JAPAN』の初日公演にて、Japan 2nd Single『I Got Your Back』のリリースをサプライズ発表した。

アンコールで再びステージに登場したILLITは、7月に同シングルがリリースされることをファンに直接報告。メンバーは「今年の夏も日本で活動できて本当に嬉しいです。皆さん、ILLITと最高の夏にしましょう！」と喜びを語り、会場は割れんばかりの歓声と熱気に包まれた。

詳細情報の発表および予約販売は6月15日11時よりスタートする。

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愛知公演を皮切りに大阪・福岡・兵庫・東京の5都市11公演を巡る本ツアーは、一般指定席が全公演完売となる盛況ぶりを見せている。ファンの熱い反響を受け、一部公演では注釈付き指定席・立見席の追加販売もオープン。デビューから着実にスターダムを駆け上がってきたILLITは、同ツアーを通じてスケールアップした姿を披露する予定だ。

現在ILLITは、4th Mini Album『MAMIHLAPINATAPAI（マミラピナタパイ）』のタイトル曲「It's Me」でグローバルチャートを席巻している。6月1日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では今年の海外女性グループ楽曲として最高週間再生数を記録したほか、Billboard JAPAN Hot100でも上位圏をキープ。TikTokでは関連動画が86.5万件を突破するなど、国内外でロングヒットを続けている。

デビュー曲「Magnetic」の世界的ヒットでグローバル旋風を巻き起こしたILLITは、昨年9月リリースのJapan 1st Single『時よ止まれ』収録曲「Almond Chocolate」が日本オリジナル曲として異例のヒットを記録し、『第67回日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞。さらに『第76回NHK紅白歌合戦』に2度目の出場を果たすなど、日本音楽シーンでの地位を確固たるものにしている。

今年に入ってからも、Japan 2nd Digital Single『Sunday Morning』、Japan 3rd Digital Single『Bubee』が立て続けに人気アニメの主題歌に起用されるなど、その存在感はさらに増している。日本での本格的な夏活動のスタートを告げたILLIT。今年の夏、どのような新たな姿を見せるのか、期待が高まっている。