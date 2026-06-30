ILLITのIROHAが『めざましテレビ』7月のエンタメプレゼンターに決定！ | RBB TODAY

フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』の7月マンスリーエンタメプレゼンターに、大人気ガールグループILLITの最年少メンバー・IROHAが就任することが決定した。

生出演は7月2日（木）、21日（火）、29日（水）の計3回を予定。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを担当する。7時台からはMCとして番組終了まで出演し、エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共にさまざまなエンタメニュースを届ける。

IROHAは現在18歳。3歳から始めたダンスの高い実力でグループを支え、パフォーマンス時の力強さとグループの末っ子らしいかわいらしさのギャップも人気を集める理由の一つだ。

IROHA（ILLIT）

ILLITは2024年3月にデビューし、デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録。音楽番組12冠を獲得し、「オリコン週間ストリーミングランキング」（2026年3月9日付）では累積再生回数3億回を突破した。またNHK紅白歌合戦に2年連続で出場し、初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」がロングヒットを記録。現在は初のライブツアー日本公演「ILLIT LIVE 'PRESS START❤' in JAPAN」を5都市で開催中だ。

さらに待望のJapan 2nd Single「I Got Your Back」のリリースも決定。7月26日に音源デジタルリリース、29日にCDリリースされる。8月4日には「めざましWANGANフェス」にてCUTIE STREETとコラボし「めざましライブ」にも出演する予定だ。

就任にあたりIROHAは「生放送でのプレゼンターは初めての経験なので、とても緊張しています。早起きは苦手だったのですが、アラームを警報音に変えたら起きられるようになりました。今回のマンスリーエンタメプレゼンターを機に、早起きが得意になりたいと思います！」と意気込みのコメント。

また「皆さんにポジティブなエネルギーをお届けできるよう、1カ月間元気に一生懸命頑張ります！一緒に楽しい朝を過ごしましょう！」と視聴者に呼び掛けている。