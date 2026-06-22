Hearts2Hearts、雑誌『Seventeen』に初登場！2026年夏号・秋号の2号連続出演が決定 | RBB TODAY

Hearts2Heartsが7月1日発売の雑誌『Seventeen』2026年夏号に初登場することが決定した。さらに、9月1日発売予定の同誌2026年秋号にも登場予定となっており、2号連続で誌面を飾る。

今回の夏号では、夏のトレンドコーデをまとった8人のスペシャルカットに加え、テイスト別のペアショットも掲載。メンバーそれぞれの魅力を存分に感じられる内容となっている。

インタビューでは、この夏にやりたいことや青春トーク、日本での今後の活動について語っているほか、「もしメンバー全員でBBQをするなら？」というテーマでは、料理担当や写真担当など、それぞれの個性あふれる役割分担で大盛り上がり。8人の仲の良さや自然体な魅力が垣間見える内容となっている。

Hearts2Heartsは、6月22日にThe 2nd Mini Album『Lemon Tang』をリリース。同名タイトル曲「Lemon Tang」をはじめ、ヒット曲「RUDE!」を含む全6曲を収録した同作で、爽やかで清涼感あふれる魅力を届け、今夏の注目を集めている。

また、2025年デビューアーティスト最多となる新人賞9冠を達成したほか、デビュー曲「The Chase」をはじめ、「The Chase」と「STYLE」、「RUDE!」がSpotify累計再生回数1億回を突破。「RUDE!」では音楽番組5冠、自身初となるミュージックビデオ再生回数1億回突破を記録するなど、国内外で高い人気を誇っている。

この夏、音楽シーンのみならずファッションシーンでも存在感を放つHearts2Heartsの活躍から目が離せない。