「AIにはまだ負けたくない‼︎」9等身モデル・斎藤恭代、抜群のスタイル見せつけるウォーキング動画 | RBB TODAY

1日、9等身モデルとしてグラビアでも活躍中の斎藤恭代がXを更新。抜群のスタイルを見せつけるウォーキング動画を公開し、ファンを魅了した。

斎藤は「AIにはまだ負けたくない‼︎」と投稿。黒の水着を着た斎藤がモデルらしいウォーキングを披露している動画がアップされた。水着はお腹と背中に大胆な切れ込みが入ったカットアウトデザインで、斎藤の見事なスタイルが際立つ仕上がりとなっている。夜のプールサイドで、斎藤はハイレグから伸びた長い脚を見せつけるように歩いてきて、モデルらしいポージングをした後ターンを決めた。

斎藤の完璧すぎるスタイルの良さにファンからは「スタイル良すぎてAIよりAIっぽい笑」「AI超えてます」「AIをコテンパンに蹴落とせる、実力や美貌があるので大丈夫。」と絶賛するコメントが寄せられている。