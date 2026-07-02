「AIにはまだ負けたくない‼︎」9等身モデル・斎藤恭代、抜群のスタイル見せつけるウォーキング動画 | RBB TODAY

1日、9等身モデルとしてグラビアでも活躍中の斎藤恭代がXを更新。抜群のスタイルを見せつけるウォーキング動画を公開し、ファンを魅了した。
斎藤は「AIにはまだ負けたくない‼︎」と投稿。黒の水着を着た斎藤がモデルらしいウォーキングを披露している動画がアップされた。水着はお腹と背中に大胆な切れ込みが入ったカットアウトデザインで、斎藤の見事なスタイルが際立つ仕上がりとなっている。夜のプールサイドで、斎藤はハイレグから伸びた長い脚を見せつけるように歩いてきて、モデルらしいポージングをした後ターンを決めた。
斎藤の完璧すぎるスタイルの良さにファンからは「スタイル良すぎてAIよりAIっぽい笑」「AI超えてます」「AIをコテンパンに蹴落とせる、実力や美貌があるので大丈夫。」と絶賛するコメントが寄せられている。
“9頭身美女”斎藤恭代の最後のグラビアDVD「君の名は永遠」が発売決定！ | RBB TODAY
斎藤恭代のラストグラビア映像作品「君の名は永遠」が7月25日にDVD・Blu-ray同時発売される。
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“奇跡の9等身ボディ”斎藤恭代、ミニスカ着物姿で「K-1 GP」ラウンドガールに挑戦！ | RBB TODAY
“奇跡の9等身ボディ”の斎藤恭代が8日、東京・国立代々木競技場で開催された「K-1 WORLD GP 2026」大会のスペシャルラウンドガールとして出演し、囲み取材に応じた。
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